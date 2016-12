Kapal Seribu Penumpang Siap Layani Wisata ke Karimunjawa

VIVA.co.id – Menyambut tahun baru 2017, Kapal Ferry milik Pelni, KM Kelimutu, siap melayani wisatawan yang ingin berkunjung ke Karimunjawa. Kapal ini berukuran cukup besar dan bisa menampung lebih dari 1.000 penumpang.

"Sejak PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)-Pelni membuka pelayaran ke Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Wisatawan dari Karimunjawa pengguna kapal Pelni naik signifikan. Pada awalnya berkisar 200-300 orang, kini rata-rata sudah mencapai 600-700 orang," ujar Perwakilan Pelni di Karimunjawa, Putranto dalam siaran persnya, Minggu, 25 Desember 2016.

Rute yang dilalui KM Kelimutu berangkat dari Semarang pada Sabtu dini hari dan tiba pagi hari di Karimunjawa. Putranto mengklaim kapal besar milik Pelni cocok dipakai di perairan Karimunjawa yang memiliki ombak cukup tinggi.

"Tadi malam gelombang tinggi dan kapal-kapal kecil reguler terganggu. Namun pagi ini gelombang turun dan kapal Expres sudah bergerak berangkat sehingga kapal Kelimutu cukup untuk menampung penumpang," katanya.

Ia mengatakan keberadaan KM Kelimutu sangat membantu warga dan wisatawan, karena sering terjadi gelombang tinggi. Kapal ini juga sudah rutin melayani Semarang-Karimunjawa dua minggu sekali sejak awal 2016.

"Atas permintaan warga Pelni telah melayari Semarang-Karimunjawa rutin setiap dua minggu. Kehadiran kapal Pelni sangat menolong warga, terutama saat gelombang tinggi seperti saat ini," katanya.

Kapal tipe 1.000 pax ini memiliki kapasitas 1.000 bed. Tarifnya juga murah Rp130.000 sekali jalan, kalau pulang pergi Rp260.000.

Untuk wisata ke Karimunjawa Pelni menawarkan dua pilihan, jasa transportasinya saja Rp260.000 pulang-pergi. Bila pilih menginap, makan di kapal dan wisata all in juga bisa. Harganya tidak sampai Rp1 juta per orang, tergantung kelas yang diambil. (ase)