Transaksi Emas Usai Libur Natal, Cek Harga Hari Ini

VIVA.co.id – Harga emas tergerus penguatan dolar AS pada perdagangan internasional pagi ini. Usai melewati akhir pekan panjang Natal 2016, dolar AS menguat terhadap komoditas safe haven dan beberapa mata uang di kawasan Asia khususnya yen Jepang.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 27 Desember 2016, harga emas di pasar spot Internasional turun 0,1 persen ke level US$1.132 per ons. Sedangkan, emas berjangka AS dibanderol US$1.133,5 per ons.

Emas domestik

Di dalam negeri, berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, PT Aneka Tambang Tbk, harga emas untuk pembelian di kantor Pulogadung tercatat senilai Rp585 ribu per gram atau naik Rp1.000 per gram dibandingkan harga jual pada akhir pekan lalu.



Kemudian, untuk harga pembelian kembali atau buyback naik Rp2.000 per gram ke level Rp490 per gram. Berikut ini harga emas berdasarkan ukuran.

Emas lima gram Rp2,78 juta, 10 gram Rp5,51 juta, 25 gram Rp13,7 juta, dan 50 gram Rp27,35 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp54,65 juta, 250 gram Rp136,5 juta, dan emas 500 gram Rp272,8 juta.

Kemudian, untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp5,96 juta dan Rp11,52 juta.

Untuk transaksi pembelian emas langsung di kantor Antam Pulogadung, setiap harinya dibatasi 150 antrean. Hari ini, untuk ukuran emas dua gram, tiga gram, 25 gram, 100 gram dan 250 gram tidak tersedia.