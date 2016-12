Krisis Politik Tekan Kinerja Bursa Korea Selatan

VIVA.co.id – Bursa saham kawasan Asia dan Pasifik dibuka bervariasi pada perdagangan pagi ini. Bursa Korea Selatan jatuh terjerat skandal politik di negara itu, sedangkan bursa Jepang gagal mengambil keuntungan dari kinerja baik data ekonomi negara tersebut.

Dilansir dari CNBC, Rabu, 28 Desember 2016, indeks Nikkei 225 dibuka turun 0,01 persen, meskipun data produksi industri di Jepang naik 1,5 persen pada November lalu dibanding tahun sebelumnya.

Naiknya penjualan ritel di negara sakura tersebut sebesar 1,7 persen dibanding tahun lalu, juga tidak mampu mendorong kinerja positif pasar modal di negara itu pada pembukaan pagi ini. Saham Toshiba anjlok 20,3 persen pagi ini setelah jatuh 11,6 persen kemarin.

Di Korea Selatan, indeks Kospi terperosok 0,91 persen. Terjerat krisis politik di negara tersebut yang semakin mengkhawatirkan. Sedangkan, Australia ASX 200 naik 0,88 persen, didukung oleh kinerja baik beberapa sub sektor, salah satunya komoditas emas yang naik 3,41 persen.

Sementara itu, harga minyak terus mengalami kenaikan di perdagangan Selasa di AS. Harapan adanya pengetatan pasokan hasil kesepakatan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen non-OPEC, yang berlaku pada tanggal 1 Januari, mendorong peningkatan harga minyak mentah.

Minyak mentah Brent dan minyak mentah berjangka AS ditutup naik 1,7 persen menjadi masing-masing US$56,09 dan US$ 53,90 per barel.