RI dan Timor Leste Kerja Sama Kelola Perikanan

VIVA.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Food and Agriculture Organization menandatangani perjanjian kerja sama dalam memperkuat hubungan regional mengelola perairan Indonesia Seas Large Marine Ecosystem secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesia Seas di perairan pesisir utara Timor Leste dan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan di berbagai wilayah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaya mengungkapkan, kerja sama ini dilakukan guna memfasilitasi pendekatan ekosistem pengelolaan perikanan dan pesisir di wilayah ISLME, yang mencakup Indonesia dan Timor Leste.

“Kami menyadari sumber daya ikan tidak bisa dikotakkan per wilayah, karena ikan sangat dinamis pergerakannya. Kami akan mulai menata ulang,” kata Sjarief saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu 28 Desember 2016.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan FAO Indonesia dan TImor Leste, Mark Smulders mengatakan, proyek ISLME akan dilakukan bersama kedua negara, dan melibatkan beberapa lembaga mitra di lintas sektor untuk menjawab berbagai persoalan.

Yakni, yang langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan dan penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).

Sebagai informasi, proyek ini dibagi menjadi tiga komponen utama. Terdiri atas identifikasi dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut, penguatan kapasitas kerja sama regional, dan sub regional, serta koordinasi dengan jejaring informasi regional, monitoring dampak proyek, serta diseminasi.