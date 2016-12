IHSG Bersinar di Tengah Pelemahan Bursa Eropa

VIVA.co.id – Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan, meskipun bursa saham Eropa melemah hari ini. Data Bursa Efek Indonesia mencatat, IHSG naik 93 poin atau 1,79 persen ke level 5.302 setelah bergerak di antara 5.200-5.311.

Sementara itu, di pasar valas, nilai tukar rupiah terkoreksi 11 poin atau 0,08 persen menjadi Rp13.471 per dolar Amerika Serikat, setelah bergerak di kisaran Rp13.449-13.490 per dolar AS.

"IHSG masih terus menunjukkan progres penguatan yang ditunjang oleh capital inflow (arus modal masuk) yang masih akan terus berlangsung," kata analis PT Asjaya Indosurya Securities, Wiliam Surya Wijaya, di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Hari ini, sebanyak 195 saham naik, 104 saham turun, 110 saham tidak bergerak, dan 161 saham tidak terjadi transaksi. Investor bertransaksi sebesar Rp8,72 triliun, terdiri atas transaksi reguler Rp5,04 triliun dan negosiasi Rp3,68 triliun. Lalu, di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi jual bersih (net sell) Rp287,37 miliar.



Seluruh sektor dari total 10 indeks sektoral menguat, dipimpin sektor aneka industri yang terangkat 3,22 persen dan perbankan yang naik 2,41 persen.



Dari Asia, mayoritas indeks saham bervariasi. Indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,1 persen dan Hang Seng di Hong Kong terapresiasi 0,17 persen, sedangkan Nikkei 225 di Jepang turun 1,32 persen.



Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa justru melemah sejak dibuka tadi siang. Indeks FTSE100 di Inggris turun 0,12 persen, DAX di Jerman melemah 0,26 persen, dan CAC di Prancis terkoreksi 0,12 persen.