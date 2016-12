Tambah Bobot Sapi Impor Diragukan Bisa Turunkan Harga Daging

VIVA.co.id – Keputusan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, yang merevisi aturan bobot hidup sapi bakalan impor dari maksimal 350 kilogram menjadi 250 hingga 500 kilogram, dinilai tak pas oleh pengamat peternakan.

Menjelang akhir Desember 2016, Kementan dan Kemendag merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara RI.

Salah satu isinya, yakni mengubah kisaran bobot sapi bakalan yang diimpor tersebut, namun aturan waktu pemeliharaan tetap sama, yaitu 120 hari.

Perubahan bobot tersebut diungkapkan dua kementerian, agar dapat menyiasati turunnya harga sapi bakalan yang akan dibeli feedlotter dari Australia. Hal ini terjadi, lantaran pemerintah Australia akan menurunkan harga AUD1 per kilogram, yang mana saat ini harganya sekitar US$3,5 per kilogram. Nantinya, feedlotter Indonesia dapat membeli per ekor sapi bakalan dengan harga US$2,5.

Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah berharap harga daging yang akan beredar di pasaran, bakal turun harga.

Namun, pengamat Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Rochadi Tawaf menilai, hal itu tidak akan efektif diterapkan. Sebab, menurutnya, bobot ideal sapi bakalan adalah sekitar 350 kilogram. Sementara itu, berat di luar angka itu adalah lemak.

"Ini yang selalu saya katakan, pemerintah tidak melakukan kajian insentif terhadap persoalannya secara akademik. Harusnya diperhatikan. Kalau bakalan, berat badan 350 kilogram itu sudah maksimal. Kalau sapi bakalan menjadi 400 kilogram, dia sudah bukan jadi bakalan lagi sebetulnya, sudah masuk proses penggemukan. Kalau dipelihara akan menimbun lemak, bukan menimbun daging," ujar Rochadi kepada VIVA.co.id pada Sabtu 31 Desember 2016.

Kemudian, ia mengatakan, kalau bobot lebih 350 kilogram itu dijual, justru bobot daging yang dijual akan berkurang, karena bagian lemak yang banyak akan dibuang.

"Itu tidak efisien dan harga daging tentu tidak menjadi lebih murah, karena lemak itu enggak dimakan, dibuang. Harga dagingnya, ya tetap jadi mahal," ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ini harga komoditas daging sapi di pasar tradisional masih berkisar antara Rp110 ribu hinga Rp116 ribu per kilogram. Sementara itu, pemerintah berupaya untuk menekannya hingga di bawah Rp100 ribu per kilogram. (asp)