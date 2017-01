Strategi Sandiaga Uno Geliatkan Industri Kreatif

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahudin Uno mengungkap strateginya dalam mengembangkan perusahaan rintisan di sektor digital, e-commerce, maupun kreatif.

“Kami akan memotong mata rantai pendanaan dari industri startup,” ungkap Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2017.

Sandiaga menjelaskan, di era globalisasi seperti saat ini, industri kreatif yang berkembang di Indonesia semakin marak. Namun, kebanyakan dari mereka justru masih mengeluhkan sisi pendanaan untuk semakin berkembang.

Melihat potensi industri kreatif yang semakin besar, maka dari itu pasangan Anies Baswedan itu akan memberikan fasilitas pendanaan, yang juga menjadi salah satu strategi dalam program One Kecamatan, One Center for Enterpreneurship (OK OCE).

“Kami ada layer seperti venture capital, private equity investing, sampai dengan pendanaan perbankan dan non perbankan, maupun syariah,” katanya.

Sandiaga memandang, strategi tersebut akan dilakukan, apabila nantinya terpilih sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta. Tujuannya, tidak hanya membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, melainkan juga berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

“Saya sudah menjalankan ini selama 15 tahun. Ini dilakukan dengan semangat untuk menciptakan pengusaha baru, dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.