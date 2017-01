Harga Emas Tergelincir, Saatnya Beli

VIVA.co.id – Harga emas di perdagangan dalam negeri pada transaksi hari ini, Rabu 25 Januari 2017, turun Rp3.000 dibanding harga kemarin.



Menurut Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, PT Aneka Tambah (Antam), harga emas hari ini dibanderol Rp590 ribu per gram, turun dari harga kemarin Rp593 ribu per gram.

Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback juga turun, yaitu dari Rp520 ribu per gram menjadi Rp517 ribu per gram.



Berikut ini, harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,8 juta, 10 gram Rp5,56 juta, 25 gram Rp13,82 juta, dan 50 gram Rp27,6 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp55,15 juta, 250 gram Rp137,75 juta, dan emas 500 gram Rp275,3 juta.

Sementara itu, emas edisi Batik all series ukuran 10 dan 20 gram, dibanderol masing-masing Rp6,01 juta dan Rp11,62 juta.

Adapun emas batangan kemasan Idul Fitri ukuran 2 gram dan 5 gram masing-masing Rp1,21 juta dan Rp2,88 juta. Untuk pembelian di kantor Antam Pulogadung hari ini, emas ukuran 250 gram tidak tersedia.

Emas internasional

Sementara itu, harga emas dunia hari ini bergerak stabil, setelah jatuh selama dua bulan di sesi sebelumnya, didukung oleh melemahnya dolar dan ketidakpastian atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dilansir dari CNBC, harga emas berada di posisi US$1.209,54 per ons. Sedangkan emas berjangka AS, tergelincir 0,1 persen menjadi US$1.209 per ons.

Presiden AS, Donald Trump secara resmi menyatakan AS mengundurkan diri dari kesepakatan perdagangan Trans Pacific Partnership, pada Senin kemarin, dan mengatakan kepada para eksekutif manufaktur AS, ia akan mengenakan pajak pada perusahaan yang mengimpor produk. (asp)