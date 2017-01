Arus Modal Deras Masuk, IHSG Ditutup Menguat

VIVA.co.id – Indeks harga saham gabungan ditutup menguat di tengah kenaikan bursa global hari ini. Mengutip Bursa Efek Indonesia, indeks naik 1,6 poin (0,03 persen) ke level 5.293 setelah bergerak di antara 5.287-5.310.

Sementara itu, di pasar valas, nilai tukar rupiah terkoreksi 39 poin (0,29 persen) ke posisi Rp13.361 per dolar AS, setelah bergerak di kisaran Rp13.326-13.365 per dolar AS.

Analis PT Asjaya Indosurya Sekurities, William Surya Wijaya, mengatakan, pola gerak IHSG mulai menunjukkan potensi pergeseran pada rentang konsolidasi yang lebih baik.

"Saat ini, pola kenaikan ditunjang oleh arus modal masuk, yang mulai terjadi," ujarnya di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Sebanyak 133 saham naik, 173 saham turun, 112 saham tidak bergerak, dan 155 saham tidak terjadi transaksi.

Hari ini, investor bertransaksi Rp8 triliun, terdiri atas transaksi reguler Rp5,97 triliun, negosiasi Rp2,02 triliun, dan tunai Rp5 juta. Di pasar reguler, investor asing membukukan transaksi jual bersih Rp165,63 miliar.

Sebanyak lima dari total 10 indeks sektoral menguat, dipimpin sektor industri dasar yang naik 1,59 persen, dan manufaktur menguat 0,54 persen.

Dari Asia, mayoritas indeks saham menguat. Indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,43 persen, Kospi di Korea Selatan menguat 0,06 persen, dan Hang Seng di Hong Kong terapresiasi 0,43 persen.

Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa juga menguat sejak dibuka tadi siang. Indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,72 persen, DAX di Jerman menguat 1,29 persen, dan CAC di Prancis terapresiasi 1,09 persen. (art)