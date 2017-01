Hari Ini Lima Saham Grup Bakrie Melonjak

VIVA.co.id – Lima saham perusahaan Grup Bakrie hari ini, Rabu, 25 Januari 2017 bersinar dengan mencatat transaksi saham yang meningkat.

Kelima saham tersebut di antaranya, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG).

Melansir dari situs Bursa Efek Indonesia, salah satu saham Grup Bakrie berkode emiten BUMI hari ini masuk ke dalam jajaran saham liquid LQ45. Harga saham bumi naik enam poin atau 1,25 persen di harga Rp486 per lembar saham.

Sementara saham lainnya, seperti UNSP naik 11 poin atau 18,97 persen di harga Rp69 per lembar saham. Artinya PT Bakrie Sumatera Plantation mulai beranjak dari jajaran saham gocap.

Kemudian, saham DEWA juga naik 16 poin atau 21,92 persen di harga Rp89 per lembar saham. Sementara saham BMRS naik tujuh poin atau 7,45 persen di harga Rp101 per lembar saham. Serta ENRG naik empat poin atau 4,55 persen di harga Rp69 per lembar saham.