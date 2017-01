Kemenhub Kaji Bangun Jalur Kereta Jakarta-Surabaya Melayang

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mengkaji pembangunan kereta Jakarta-Surabaya, dengan opsi jalur layang, atau elevated. Hal itu dipertimbangkan, lantaran banyaknya perlintasan sebidang di jalur kereta api Jakarta-Surabaya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan opsi tersebut sebanyak 988 perlintasan sebidang di jalur kereta Jakarta-Surabaya tidak perlu dirombak.

"(Untuk kereta Jakarta-Surabaya) Ada dua pilihan, satu dengan menghentikan 988 perlintasan sebidang itu, satu lagi kita bangun elevated," kata Budi ditemui di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari 2017.

Menurut dia, kereta Jakarta-Surabaya dengan konsep melayang itu masih dikaji lebih dalam untuk diimplementasikan. Namun, kata dia, konsep itu adalah konsep di luar berpikir biasa.

"Itu konsep aja, konsep out of the box-lah, dari pemikir-pemikir kan banyak masukan," kata dia.

Jika dibangun menggunakan jalur melayang, lanjut Budi, investasinya akan lebih mahal. "Sehingga, kita memberikan kesempatan ke Jepang untuk sampaikan opsi itu. Syukur-syukur, bisa dilakukan dan elevated lebih bagus itu," ujar dia.

Sebagai informasi, konsep awal kereta kecepatan sedang Jakarta-Surabaya menghapus perlintasan sebidang. Proyek ini diperkirakan menelan investasi sebesar Rp80 triliun. (asp)