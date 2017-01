Anak Usaha Pertamina Resmi Miliki 63,35% Saham Maurel & Prom

VIVA.co.id – Anak usaha PT Pertamina yang mengelola aset di luar negeri, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi resmi melaksanakan tender offer tahap pertama saham perusahaan minyak dan gas bumi asal asal Prancis, Maurel & Prom.

Hasil dari penawaran pembelian saham tersebut, telah diumumkan oleh Autorité des marchés financiers (AMF) Prancis pada 25 Januari 2017 waktu setempat. Terhitung mulai 1 Februari 2017, PIEP akan mengendalikan sebanyak 125.924.574 lembar saham dan hak suara di Maurel & Prom, yang setara dengan 64,46 persen saham dan 63,35 persen hak suara di Maurel & Prom.



Selain itu, PIEP juga mengendalikan sebanyak 6.845.626 ORNANE, atau obligasi yang dapat ditukar dengan uang dan saham pada 2019, atau setara dengan 46,70 persen dari outstanding ORNANE 2019. PIEP juga akan memegang 3.848.620 ORNANE 2021, yang setara dengan 36,88 persen dari outstanding ORNANE 2021.



Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro mengungkapkan, pembayaran kepada pemilik ORNANE akan dilakukan pada saat penyelesaian transaksi, sekaligus penyerahan ORNANE kepada perusahaan dengan nilai 17,28 euro per ORNANE 2019 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,02 euro), dan 11,05 euro per ORNANE 2021 (yaitu nilai nominal plus bunga sebesar 0,03 euro).

"Dengan kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini, kami berharap dan optimistis tender offer tahap selanjutnya akan berjalan dengan baik dan hasil optimal bagi PIEP dan Pertamina," ujar Wianda dikutip dari keterangan resminya, Kamis 26 Januari 2017.



Sesuai dengan artikel 232-4 dari AMF General Regulations, tender offer akan secara otomatis kembali terbuka untuk periode 10 hari kerja bursa. Jadwal tender offer tersebut segera dipublikasikan oleh AMF. (asp)