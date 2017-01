Harga Emas Makin Murah 

VIVA.co.id – Harga emas yang diperdagangkan di dalam negeri pada hari ini, Jumat 27 Januari 2017, turun lagi Rp5.000 dari harga kemarin.

Menurut Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, PT Aneka Tambang (Antam), harga emas hari ini dibanderol Rp582 ribu per gram, turun dari harga kemarin Rp587 ribu per gram. Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback juga turun, yaitu dari Rp514 ribu per gram menjadi Rp508 ribu per gram.



Berikut ini, harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,76 juta, 10 gram Rp5,48 juta, 25 gram Rp13,62 juta, dan 50 gram Rp27,2 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp54,35 juta, 250 gram Rp137,75 juta, dan emas 500 gram Rp271,3 juta.

Sementara itu, emas edisi Batik all series ukuran 10 dan 20 gram, dibanderol masing-masing Rp5,93 juta dan Rp11,46 juta. Adapun emas batangan kemasan Idul Fitri ukuran dua gram dan lima gram masing-masing Rp1,1 juta dan Rp2,84 juta. Untuk pembelian di kantor Antam Pulogadung hari ini, emas ukuran 250 gram dan tiga gram tidak tersedia.

Emas internasional

Sementara itu, harga emas dunia mendekati posisi terendah dalam dua minggu terakhir, seiring menguatnya dolar Amerika Serikat, akibat kebijakan pemerintahan baru Donald Trump.

Dilansir dari CNBC, Jumat 27 Januari 2017, harga laju logam mulia itu turun 0,1 persen menjadi US$1.186,80 per ons. Emas berjangka AS, turun 0,2 persen ke level US$1.187 per ons.

Sedangkan indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, naik 0,1 persen menjadi 100,500, setelah menyentuh level terendah tujuh minggu 99,793 di sesi sebelumnya. (asp)