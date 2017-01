Rajin Ekspor, 22 IKM Dapat Kemudahan Impor

VIVA.co.id – Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE untuk industri kecil dan menengah, pada tahap awal telah diberikan untuk 22 IKM perwakilan dari seluruh Indonesia. Antara lain dari Tumang, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Mataram, dengan kerajinan tembaga, pakaian muslim, mutiara, rambut palsu dan beberapa bidang usaha lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, fasilitas ini menyasar untuk IKM yang berdiri secara mandiri ataupun yang membentuk konsorsium berupa badan usaha, IKM koordinator, atau koperasi.

Sementara, barang-barang yang dapat diberikan fasilitas KITE IKM merupakan bahan baku atau bahan penolong, mesin, atau barang contoh yang digunakan dalam menunjang proses produksi yang nantinya akan diekspor kembali.

"Di sini banyak perajin tembaga yang produksinya diekspor sampai ke Eropa, tapi bahan bakunya selama ini diperoleh melalui distributor," ujarnya menjelaskan.

Fasilitas KITE IKM menurutnya, akan memotong biaya pasok, bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta impornya juga dibebaskan. Sehingga, dapat menurunkan biaya produksi sebesar 20-25 persen. Kemudian, harga produk IKM bertujuan ekspor nantinya akan lebih kompetitif karena ongkos bahan baku bisa dihemat.

Lebih Lanjut dia mengatakan, estimasi efisiensi produksi dari fasilitas KITE bagi IKM di wilayah Tumang bisa mencapai Rp l5,51M per tahun. Sedangkan di Bali ada IKM yang mendapatkan efisiensi senilai Rp500 juta per tahun, di Bantul bisa mencapai Rp180 juta per tahun.

Dengan begitu, biaya yang tadinya dialokasikan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk pengembangan bisnis. Seperti menambah jumlah produksi, meningkatkan kualitas produksi, dan menurunkan harga barang. Sehingga produk-produk IKM dapat semakin bersaing di pasar internasional.

Sebagai informasi, saat ini, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri tercatat sebesar 61,41 persen. Kemudian kemampuan sektor usaha ini dalam menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen. (mus)