Harga Batu Bara Diperkirakan Capai US$80 per Ton

VIVA.co.id – Perusahaan Energy PT Indika Energy Tbk, memperkirakan harga batu bara tahun ini berada di kisaran US$70 hingga US$80 per ton. Angka tersebut, merupakan angka yang berkesinambungan, atau sustainable secara industri.

"Dengan itu, angka US$80 per ton sangat bagus, apalagi US$100an terlalu bagus. Tapi US$70-80 akan jadi sustainable level," kata Direktur Keuangan Indika Energy, Azis Armand di kantornya, Senin 30 Januari 2017.

Menurutnya, harga batu bara akan relatif stabil jika tidak ada gejolak permintaan yang besar. Sebab, kendala dari pemenuhan kebutuhan ketersediaan suplai atau produksi maupun yang berkaitan dengan operasional produksi.

"Contohnya cuaca. Januari ini lumayan, suplai produksi berpengaruh. Karena, Cina juga sebagai produsen terbesar besar juga pengaruhnya terhadap pasar," tuturnya.

Perseroan menargetkan untuk mempertahankan produksi batu bara pada tahun ini sama dengan realisasi produksi 2016 yang mencapai 32 juta ton. Sebab, kebijakan mempertahankan produksi batubara melalui anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung dipicu memperkirakan harga batu bara masih akan fluktuatif.

“Pada 2017, karena masih harga batu bara masih fluktuatif kita putuskan tetap produksi 32 juta ton. Angka US$80 per ton sebenarnya sudah bagus, tetapi kita antisipasi kalau ada penurunan,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada Januari 2017, harga batu bara acuan (HBA) tercatat turun signifikan dari level US$101,69 per ton menjadi US$86,23 per ton. Azis menambahkan, harga batu bara mencapai puncak di level US$105 per ton, karena tingginya permintaan, terutama dari Tiongkok.

Namun, kemudian terjadi penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok, sedangkan kapasitas produksi batu bara tinggi. Hal itu yang menyebabkan penurunan harga batu bara terus terjadi. (asp)