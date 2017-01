Sri Mulyani: Beasiswa LPDP dari Pajak Masyarakat

VIVA.co.id – Kementerian Keuangan hari ini menggelar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala. Antusiasme anak bangsa sangat tinggi, dari banyaknya pengunjung yang mencapai lebih dari 16 ribu pengunjung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin, agar peserta LPDP dapat meningkatkan daya tawarnya untuk dapat berkompetisi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) negara lain.

"Negara tidak meminta apa-apa pada Anda, tetapi memberi. Aneh kan. As your self who can do for the Country. Untuk LPDP terbalik, Anda enggak usah ngapa-ngapain, sekolah saja yg baik, negara memberi kepada Anda," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

Ia berpesan, agar para peserta program LPDP yang sedang mencari sekolah di dalam maupun di luar negeri untuk memahami bahwa untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP membutuhkan kompetensi yang luar biasa.

"Saya tidak ingin, anak muda Indonesia diberikan program yang khusus untuk Indonesia, dibuat konten lebih mudah, supaya banyak yang masuk dan dapat LPDP. This not idea. Ide kami adalah mencari orang yang dibutuhkan untuk masa depan Indonesia," ujarnya.

Sebab, lanjut Ani, pemerintah telah membiayai dari dana pajak yang telah dihimpun dari masyarakat. Dana pajak ,merupakan dana negara yang harus dimanfaatkan dengan serius.

"Itu hasil karya masyarakat Indonesia yang bayar pajak yang kami kumpulkan secara susah payah. Dan senang hati kami invest kepada anak muda Indonesia yang memiliki cita-cita idealis dan berambisi membangun Indonesia lebih baik," tuturnya.

Sampai saat ini, LPDP telah menyalurkan beasiswa master dan doktoral sebanyak 16.295 penerima, alias awardee LPDP. Dari jumlah tersebut, 10.523 adalah penerima beasiswa master, atau S2 dan 3.864 penerima beasiswa doktoral, atau S3.

Ani juga berpesan bahwa mereka para awardee LPDP merupakan orang-orang terpilih yang mendapatkan fasilitas negara untuk melanjutkan studinya.

"Di sini Anda lahir dan dapat beasiswa, di sini Anda tuangkan cita-cita yang baik bagi RI. Maka, kami ingin edufair ditingkatkan kualitas partisipasinya, agar daya tawar tinggi," tuturnya. (asp)