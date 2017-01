PLN Sanggup Bangun Proyek Kelistrikan 33 Ribu MW

VIVA.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyanggupi untuk membangun proyek kelistrikan sebesar 33 ribu Megawatt (MW) pada 2019. Defisit kelistrikan daerah di Indonesia akan diupayakan untuk segera diselesaikan melalui program 35 ribu MW yang pada awalnya direncanakan pemerintah

Kepala Divisi Perencanaan Sistem PLN, Adi Priyanto mengatakan, defisit kelistrikan masih terjadi di beberapa daerah pada saat beban puncak. Di antaranya di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Kabupaten Sumbawa.

"Kesimpulan pemerintah yang akan dibangun sampai 2019 kan hanya sekitar 19 ribu MW. Cuma, PLN optimis bisa 33 ribu MW, mudah-mudahan bisa terjadi. Tapi, kami akan terus kejar 35 ribu MW (program awal), meski 33 ribu MW sudah cukup," kata Adi dalam diskusi Economic Outlook 2017 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

Ia melanjutkan, pembangunan proyek listrik akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya itu untuk mencapai target rasio elektrifikasi pada 2019 sebesar 97 persen dan konsumsi listrik yang dipatok meningkat hingga Rp1.300 per kwh per kapita.

"Ini semoga terencana. Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) kan ingin konsumsi listrik per kapita menunjukkan kemajuan dari saat ini yang Rp800 sampai Rp900 per kwh per kapita, akan naik terus sampai Rp1.200-1.300 per kwh per kapita," kata dia. (art)