Makna Logo Baru Toyota Astra Finance

VIVA.co.id – PT Toyoya Astra Financial Services merilis logo baru mereka, guna mengenalkan perusahaan pembiayaan tersebut kepada masyarakat luas dengan identitas terbarunya di awal 2017 ini.

Deputy Marketing Director TAF, Wisnu Kusumawardhana, menjelaskan, setelah satu dasawarsa lebih menggunakan logo lamanya, dengan peluncuran logo baru ini diharapkan TAF bisa lebih memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya, dalam hal pembiayaan kendaraan maupun produk-produk multifinance mereka yang lainnya.

"Setelah 11 tahun menggunakan brand yang kita kenal selama ini, maka diawal 2017 ini juga merupakan awal yang baru untuk identitas TAF. Pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan lebih baik bersama TAF ke depannya," kata Wisnu di Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

Ia menjelaskan sejumlah makna dari logo baru TAF, yang berbentuk segitiga dengan perpaduan warna merah dan biru.

Dia menyebut, bagian 'Panah Progresif' yang berada di bagian merah pada salah satu sisi logo tersebut, merupakan simbol dari visi progresif untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui solusi finansial.

"Kemudian, 'Pilar' dan 'Fondasi' yang kuat (berwarna biru), merupakan simbol dari stabilitas bisnis yang kokoh, solid, dan terus berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, Wisnu juga menjelaskan bahwa logo baru TAF ini merupakan simbol integrasi dari dua brand, yakni Toyota Financial Services dan Astra International. Logo ini dinilai mampu menghadirkan nuansa stabilitas, semangat progresif dan dinamis, untuk para pelanggan TAF.

"Dalam persaingan yang semakin ketat, TAF ingin mempertegas identitas bahwa TAF berbeda dengan kompetitor lainnya. Baik dari segi layanan, produk, maupun program," tutur Wisnu.

Melalui identitas barunya ini, TAF berharap para pelanggan akan lebih mudah mengenali TAF sebagai captive financing, dan merasakan pelayanan menyeluruh untuk brand Toyota dengan Toyota Financial Services (Toyota Finance), Lexus dengan Lexus Financial Services (Lexus Finance), dan Daihatsu dengan Daihatsu Financial Services (Daihatsu Finance).