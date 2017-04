Ancaman Trump Bikin Harga Emas Makin Mahal

VIVA.co.id – Harga emas dunia naik meski dolar Amerika Serikat menguat. Pasar menunggu lebih banyak data ekonomi AS yang akan dilaporkan pada akhir pekan ini.

Dilansir CNBC, Selasa 4 April 2017, harga emas di pasar spot dijual lebih mahal 0,34 persen menjadi US$1.252,91 per ons. Sedangkan harga emas di bursa berjangka untuk pengiriman Juni melonjak US$2,8 menjadi US$1.254 per ons.

Penguatan harga emas terutama dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea. Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya mengancam akan melakukan tindakan unilateral untuk menghapus ancaman nuklir Korea Utara, bila China tidak bertindak terhadap sekutunya itu.

Harga emas domestik

Harga emas di PT Aneka Tambang Tbk, pada transaksi hari ini tercatat naik Rp2.000 per gram, dibandingkan harga jual kemarin.

Berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Antam, untuk pembelian di kantor Pulogadung, emas dibanderol seharga Rp591 ribu per gram, lebih mahal dibanding harga Senin Rp589 ribu per gram.

Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback hari ini, Antam menetapkan harga Rp529 ribu per gram, atau naik Rp1.000 per gram dibandingkan harga kemarin Rp528 ribu per gram.

Berikut ini harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,81 juta, 10 gram Rp5,57 juta, 25 gram Rp13,85 juta, dan 50 gram Rp27,65 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp55,25 juta, 250 gram Rp138 juta, dan emas 500 gram Rp275,8 juta.

Kemudian, untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6 juta dan Rp11,64 juta. Selanjutnya, untuk produk edisi Idul Fitri, ukuran dua dan lima gram dibanderol Rp1,21 juta dan Rp2,88 juta.