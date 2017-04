Perusahaan-perusahaan Migas Dunia Berkumpul di Jepang

VIVA.co.id – Para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dari sektor minyak dan gas berkumpul di Gastech Exhibition and Conference 2017 di Tokyo, Jepang, pada hari ini, Selasa 4 April 2017. Konferensi yang berlangsung selama empat hari ini akan membahas tentang industri minyak dan gas, serta mencari ide, solusi, dan koneksi bisnis di industri tersebut.

"Program-program beragam Gastech dibuat oleh para profesional di bidang energi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran luar biasa, dan menciptakan jaringan serta kesempatan bisnis baru, selagi memastikan imbal hasil investasi yang kuat," kata Nobuo Tanaka, Chairman Japan Gastech Consortium, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa 4 April 2017.

Acara ini digelar oleh 10 perusahaan energi terkemuka Jepang. Di antaranya Tokyo Gas, JERA, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Inpex Corporation, Itochu Corporation, Japan Petroleum Exploration Co, Ltd (Japex), JX Nippon Oil & Energy, Marubeni Corporation, dan Sumitomo Corporation.

Konferensi ini juga dihadiri perusahaan-perusahaan migas besar kelas dunia, seperti Shell, BP dan ExxonMobil. Acara ini akan menampilkan 600 eksponen dari semua sektor industri energi, dan diharapkan dihadiri 25 ribu peserta.

Acara ini akan menampilkan 200 pembicara dari perusahaan-perusahaan terkemuka seperti JERA, ENI, Shell, Mitsubishi, dan Chevron. Sejumlah topik yang akan dibahas di antaranya, 'Pasar Global LNG di 2025,’ dan ‘Reformasi Pasar Gas.’ (art)