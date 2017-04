Harga Minyak Terus Turun Akibat Produksi AS Meningkat

VIVA.co.id – Harga minyak dunia kembali turun pada perdagangan Asia hari ini, Kamis 6 April 2017. Sejak awal pekan harga minyak terus merosot akibat laporan meningkatnya produksi dan cadangan minyak Amerika Serikat.

Dilansir CNBC, harga minyak Brent di pasar Asia diperdagangkan lebih rendah 27 sen atau 0,5 persen di US$54.09 per barel. Sedangkan minyak mentah AS jatuh 29 sen atau 0,6 persen di US$50.86 per barel.

Para pedagang mengatakan harga minyak jatuh bersamaan dengan meningkatnya produksi minyak AS, yang menyebabkan melimpahnya cadangan minyak AS. Peningkatan cadangan minyak ini dipengaruhi oleh rendahnya impor minyak AS.

Energy Information Administration AS melaporkan peningkatan cadangan minyak mentah sebesar 1,57 juta barel. Total stok minyak AS mencetak rekor baru mencapai 535,5 juta barel.

Cadangan minyak membengkak akibat produksi minyak AS naik 52 ribu barel menjadi 9,2 juta barel per hari. Produksi minyak sudah naik lebih dari sembilan persen sejak pertengahan 2016. (hd)