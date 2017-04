Harga Minyak Melonjak di Tengah Pelemahan Dolar AS

VIVA.co.id – Harga minyak dunia melonjak di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan Asia, Jumat, 7 April 2017. Penguatan harga minyak juga terjadi setelah AS menembakkan lebih dari 50 rudal ke Suriah, dan pertemuan Presiden AS, Donald Trump, dan Presiden China, Xi Jinping, hari ini.

Dilansir CNBC, harga minyak internasional, Brent, di perdagangan Asia naik 1,31 persen di US$55,61 per barel. Sedangkan harga minyak AS naik 1,64 persen di US$52,55 per barel.

Dolar AS melemah terhadap mata uang Jepang, yen, di 100,76. Hanya sedikit lebih rendah dari level tertinggi dalam tiga minggu di 100,77. Perkembangan geopolitik terbaru turut membuat pasar saham Asia anjlok.

Trump telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial menjelang pertemuan dengan Presiden Xi. Trump mengatakan dia akan mengambil tindakan terhadap Korea Utara, jika China tidak mengambil langkah menekan Korut.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, juga memberi sinyal akan mencari cara untuk menyingkirkan Presiden Suriah, Bashar Assad, menyusul kecurigaan serangan kimia yang dilakukan pemerintahannya. (ase)