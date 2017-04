Harga Emas Anjlok, Waktunya Berburu

VIVA.co.id – Harga emas stabil di perdagangan Asia pada hari ini, Jumat 7 April 2017, karena investor menunggu data ekonomi Amerika Serikat. Sehari sebelumnya emas sempat merosot 0,3 persen akibat penguatan dolar AS.

Dilansir CNBC, harga emas di pasar spot bergerak datar di US$1.251 per ons, sedangkan harga emas AS di bursa berjangka sedikit berubah di US $1.252,9 per ons.

Investor menanti pengumuman data non-farm payrolls atau data jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja di luar pertanian, pada Jumat ini. Menurut survei Reuters, non-farm payrolls diperkirakan naik 180 ribu pekerjaan pada bulan lalu.

Harga emas domestik

Harga emas di PT Aneka Tambang Tbk, pada transaksi hari ini anjlok Rp3.000 dibandingkan harga jual kemarin. Berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Antam, untuk pembelian di kantor Pulogadung, emas turun dari harga kemarin Rp592 ribu per gram menjadi Rp589 ribu per gram.

Sementara untuk pembelian kembali, atau buyback hari ini, juga turun Rp3.000 dari harga kemarin Rp531 ribu per gram menjadi Rp528 ribu per gram.

Berikut ini harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,8 juta, 10 gram Rp5,55 juta, 25 gram Rp13,8 juta, dan 50 gram Rp27,55 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp55,05 juta, 250 gram Rp137,5 juta, dan emas 500 gram Rp274,8 juta.

Kemudian, untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6 juta dan Rp11,6 juta. Selanjutnya, untuk produk edisi Idul Fitri, ukuran dua dan lima gram dibanderol Rp1,21 juta dan Rp2,87 juta.