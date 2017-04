Pertamina EP Dapat Produksi Migas Baru dari 2 Blok Migas

VIVA.co.id – Di tengah kondisi industri minyak dan gas nasional yang masih belum stabil, PT Pertamina EP berkomitmen untuk tetap menjalankan operasi migasnya. Pertamina EP sudah menggarap beberapa proyek baru yang akan mulai on stream atau berproduksi.

Di antaranya, dua proyek on stream yang kini tengah dikembangkan, yakni proyek pengembangan blok gas Matindok (Sulawesi Tengah) dan proyek pengembangan blok Paku Gajah (Sumatera Selatan). Masing-masing proyek menelan biaya sebesar US$692 juta dan US$139,7 juta. Kedua proyek tersebut mempunyai kapasitas produksi 105 million standard cubic feet per day (MMSCFD) dan 45 MMSCFD, serta kondesat 1.100 barel per hari (BOPD).

"Diharapkan dengan mulai berproduksinya dua proyek tersebut, kami dapat melampaui target produksi yang ditetapkan sebesar 85 ribu BOPD, dan target laba bersih sebesar US$596 juta," kata Nanang Abdul Manaf, pelaksana tugas harian Presiden Direktur PT Pertamina EP di Cirebon, Senin, 10 April 2017.

Nanang menyebut upaya pencarian cadangan dua proyek tersebut menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja Seismik 2D 2016 mencapai 100 persen, yaitu sebesar 953 KM dan Seismik 3D 2016 mencapai 128 persen yaitu sebesar 1.008 KM2. Sedangkan target Seismik 2017 untuk 2D mencapai 883 KM dan 3D mencapai 621 KM2.

"Untuk tren ke depan, potensi besar terletak di Kawasan Timur Indonesia. Kami sudah masuk di Kawasan Timur Indonesia, seperti di Papua Barat dengan kegiatan Seismik Klamasosa. Total luasan hingga 500 KM yang dikerjakan secara multiyears. Untuk tahun 2017 ini, target sebesar 200 KM dan sisanya 300 KM pada tahun 2018," ucap Nanang.

Proyek pengembangan lapangan migas itu menunjukkan komitmen Pertamina EP dalam menggenjot produksi 2017. Pertamina EP mematok target untuk minyak 85 ribu BOPD, lebih tinggi dari realisasi tahun 2016 sebesar 83.674 BOPD. Adapun produksi gas ditarget sebesar 1.041 MMSCFD, lebih tinggi dari realisasi 2016 sebesar 989,0 MMCFD.