Kimia Farma Keluarkan Kartu Ini untuk Pembayaran Produk BUMN

VIVA.co.id – PT Kimia Farma Tbk, mengeluarkan kartu debit bernama Kartu Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi sebagai alat fasilitas pembayaran produk, yang dimiliki perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal ini juga digunakan perseroan sebagai strategi untuk dapat menjaring dan perluasan basis konsumen ritel.

Menurut Direktur Umum Kimia Farma, M. Wahyuli Syafariand, kartu tersebut selain sebagai identitas karyawan perusahaan BUMN, juga bisa berfungsi sebagai transaksi debit menggunakan mekanisme poin.

"Kartu BUMN ini menjadi peluang kami, untuk menjaring konsumen secara lebih luas lagi, termasuk keluarga pegawai BUMN," katanya di kawasan Kebayoran Lama Jakarta, Senin, 10 Maret 2017.

Wahyuli memaparkan, sebelumnya, Kimia Farma telah melaksanakan perjanjian dengan PT Bank Mandiri Tbk, untuk Bank at Work and Co Branding ID Card BUMN. "Pada perjanjian ini, di tahap awal Kartu BUMN, bank Mandiri yang mengatur mekanisme mengenai transaksi pembayarannya," tuturnya.

Ke depannya, lanjut dia, Kartu BUMN akan memiliki fungsi pembayaran produk dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan BUMN, seperti di tahap awal ini adalah PT Jasa Marga Tbk, dan PT Pertamina. "Pemilik kartu akan mendapatkan loyalty program antar-BUMN sebagai kartu akses kesehatan dan fasilitas lainnya yang merupakan merchant BUMN," kata Wahyuli.

Wahyuli menjelaskan lebih jauh, saat ini, ada 118 perusahaan BUMN yang ke depannya berpotensi menjadi pasar produk Kimia Farma.

Terlebih lagi, jelas dia, kartu ini memiliki program Indonesia Poin (Inpoin), yang akan menawarkan harga lebih murah. "Ibu Menteri BUMN (Rini Soemarno) meminta, agar dalam enam bulan ke depan atau tahap awal ini bisa berjalan optimal," ujarnya.

Namun, jelas dia, Kartu BUMN ini tidak bisa melakukan isi ulang di ATM bank-bank BUMN. "Ada fasilits sendiri untuk top-up seperti e-money, maksimal Rp1 juta. Belum bisa di ATM, karena kekhawatiran pada faktor keamanan, karena Kartu BUMN ini juga sebagai identitas karyawan BUMN," ujar Wahyuli. (asp)