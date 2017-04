Harga Emas Tembus Level Tertinggi Sejak November 2016

VIVA.co.id – Harga emas internasional hari ini tembus level tertinggi sejak November tahun lalu, setelah pada sesi perdagangan sebelumnya naik hampir dua persen. Investor memboyong investasinya ke komoditas safe haven, mengantisipasi memburuknya hubungan antara AS dengan Rusia dan Korea Utara pengaruhi pasar keuangan global.

Dilansir dari Reuters, Rabu 12 April 2017, harga emas di pasar spot internasional naik tipis 0,1 persen menjadi US$1.275,2 per ons. Setelah sebelumnya sempat menguat sejak awal November di level US$1.276,2 per ons.

Sementara itu harga emas berjangka AS naik tipis 0,3 persen menjadi US$1.277,6 per ons. Emas bersinar dipicu meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea dan AS dengan Rusia.

Sebagai informasi, AS menuduh Rusia mencoba melindungi pemimpin Suriah atas serangan gas beracun yang mematikan pada pekan lalu.

Emas domestik

Sementara itu, untuk harga emas di PT Aneka Tambang Tbk, hari ini, Selasa, tercatat naik Rp3.000 dibandingkan harga jual emas kemarin.

Berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam hari ini, untuk pembelian di kantor Pulogadung, emas dibanderol seharga Rp594 ribu per gram.

Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback hari ini, Antam menetapkan harga sebesar Rp535 ribu per gram, atau naik Rp5.000 per gram.

Berikut ini, harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,82 juta, 10 gram Rp5,6 juta, 25 gram Rp13,92 juta, dan 50 gram Rp27,8 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp55,55 juta, 250 gram Rp138,7 juta, dan emas 500 gram Rp277,3 juta.

Kemudian, untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6,05 juta dan Rp11,7 juta. Selanjutnya, untuk produk edisi Idul Fitri, ukuran dua dan lima gram dibanderol Rp1,22 juta dan Rp2,9 juta.

Untuk transaksi pembelian emas langsung di kantor Antam Pulogadung, setiap harinya dibatasi 150 antrean. Untuk hari ini, hanya untuk ukuran tiga gram, empat gram dan lima gram yang tersedia.