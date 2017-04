Sempat Menguat, Rupiah Loyo Hari Ini

VIVA.co.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada perdagangan hari ini, setelah sempat menguat kemarin.

Dikutip dari kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, Rabu 12 April 2017, dolar AS dibanderol rata-rata di perdagangan antarbank hari ini senilai Rp13.298. Menguat dari perdagangan kemarin yang sebesar Rp13.282 per dolar AS.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, mengatakan, diharapkan penguatan rupiah dapat kembali terjadi. Seiring dengan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak mentah dan emas hari ini.

"Meski sempat tertekan namun, akhirnya laju rupiah dapat kembali menguat," ujarnya di Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

Reza menjelaskan, dolar AS juga berpotensi mendapat tekanan dari adanya sikap reaktif yang ditunjukkan Korea Utara yang bersiap-siap jika negaranya diserang seperti Suriah oleh AS.

"Harapan kami masih sama di mana diperkirakan rupiah akan bergerak dengan kisaran Rp13.370 hingga Rp13.269 per dolar AS," tuturnya. (one)