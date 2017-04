Agen Properti AS Merambah Jakarta

VIVA.co.id – Pengembang asal Amerika Serikat, Helix Homes America LLC, akan menyelenggarakan ajang internasional 'US Real Estate Summit 2017' di Jakarta pada 15 April 2017 mendatang.

Chief Executive Officer Helix Homes America LLC, Joe Nelson mengatakan, acara pertama Helix Homes America LLC di kawasan Asia Pasifik ini membuktikan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang sangat prospektif bagi sektor properti.

“Kami percaya Indonesia merupakan pasar nomor satu di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, dalam 10 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar di kawasan ini,” kata Joe di sebuah hotel kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 12 April 2017.

Joe menjelaskan, melalui acara ini pihaknya ingin menyampaikan pesan kepada para investor dan broker properti Indonesia, bahwa potensi investasi properti di Amerika adalah investasi properti yang paling aman di dunia.

“Kami optimis akan potensi besar ekonomi Indonesia. Untuk membuktikan hal itu, kami memilih Jakarta sebagai kantor pusat untuk kawasan Asia Pasifik Helix Homes America LLC di The Plaza Office Tower lantai 21,” ujar Joe.

Chief Marketing Officer Asia Pacific Region Helix Homes America LLC, Hans Herwin menambahkan, Indonesia boleh berbangga, karena terpilih menjadi kantor pusat Helix untuk regional Asia Pasifik.

Menurut Hans, keputusan ini tentu sudah melalui survey dan studi panjang, tentang potensi perekonomian Indonesia yang sangat positif.

“Karena itu, kami juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia sangat layak menjadi tuan rumah pertama untuk ajang US Real Estate Summit 2017," kata Hans.

Hans melihat, posisi ini sebenarnya merupakan kesempatan bagus bagi investor dan broker Indonesia, untuk memiliki properti yang ditawarkan Helix, karena menjadi negara pertama yang dibidik. Dia berharap momentum ini bisa dimanfaatkan dengan jeli oleh para investor Indonesia.

Meski demikian, untuk pasar Indonesia, Helix masih berada pada tahap melakukan edukasi lebih dalam tentang prospek investasi properti di Amerika.

“Kami masih dalam posisi mengenalkan produk, dan memberi edukasi tentang potensi investasi properti di Amerika. Namun sambutan pasar Indonesia cukup bagus, di mana angka yang dicapai sudah mendekati ekspektasi kami,” ujarnya.

Diketahui, Helix Homes America LLC, menawarkan investasi properti rumah tapak di tiga kota, pada tiga negara bagian Amerika, yakni Chicago di Illinois, Indianapolis di Indiana, dan Detroit di negara bagian Michigan. Helix menjamin bahwa setiap hunian yang dijual sudah dianalisa profitnya, sudah direnovasi, dan sudah disewakan.

Mereka bahkan memberi jaminan sewa kepada investor sebesar 9,25 persen, dari nilai investasi modal per-tahunnya. Investasi properti yang ditawarkan berupa kepemilikan seumur hidup, dengan kisaran harga mulai dari US$60 ribu atau setara Rp798 juta (kurs Rp13.300 per dolar AS) sampai dengan US$ 80 ribu atau Rp1,06 miliar.