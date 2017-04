Harga Emas Naik Terus, Produk Antam Nyaris Rp600 Ribu/Gram

VIVA.co.id – Harga emas melanjutkan kenaikannya pada perdagangan hari ini. Betah bertengger di level tertinggi sejak awal November lalu.

Dilansir dari Reuters, Kamis 13 April 2017, harga emas terus naik karena pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut nilai tukar dolar terlalu kuat saat ini.

Pemicu lainnya adalah meningkatnya ketegangan hubungan AS dengan Rusia dan Korea Utara saat ini. Hal tersebut membuat investor khawatir dan akhirnya memindahkan investasinya ke komoditas safe haven ini.

Harga emas di pasar spot internasional naik 0, 1 persen menjadi US$1.286,8 per ons, setelah mencapai level terkuatnya pada 10 November 2016 di harga US$1.287,9 per dolar AS.

Emas domestik

Untuk harga emas di PT Aneka Tambang Tbk, hari ini, Selasa, tercatat naik Rp4.000 dibandingkan harga jual emas kemarin.

Berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam hari ini, untuk pembelian di kantor Pulogadung, emas dibanderol seharga Rp598 ribu per gram.

Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback hari ini, Antam menetapkan harga sebesar Rp540 ribu per gram, atau naik Rp5.000 per gram.

Berikut ini, harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,85 juta, 10 gram Rp5,6 juta, 25 gram Rp14,02 juta, dan 50 gram Rp28 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp55,95 juta, 250 gram Rp139,7 juta, dan emas 500 gram Rp279,3 juta.

Sedangkan untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6,09 juta dan Rp11,7 juta. Selanjutnya, untuk produk edisi Idul Fitri, ukuran dua dan lima gram dibanderol Rp1,23 juta dan Rp2,92 juta. (one)