Sepanjang Tahun Ini, Dana Asing Masuk RI Capai Rp81 T

VIVA.co.id – Bank Indonesia melaporkan, arus modal asing yang masuk ke berbagai instrumen keuangan dalam negeri sejak 1 Januari 2017, sampai dengan minggu kedua April, mencapai Rp81 triliun. Jumlah tersebut, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Sejak 1 Januari sampai minggu kedua April, sudah Rp81 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp60 triliun," ujar Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Jakarta, Kamis 13 April 2017.

Otoritas moneter menegaskan, meningkatnya arus modal yang singgah ke Indonesia menunjukkan kondisi perekonomian nasional yang relatif terjaga. Para pemilik modal, masih menganggap Indonesia sebagai destinasi yang menarik untuk menempatkan modal.

Berdasarkan catatan BI, nilai tukar rupiah secara year to date berhasil menguat satu persen. Kondisi tersebut, ditegaskan Agus, jauh berbeda dibandingkan tahun 2013-2014. Pada waktu itu, nilai tukar mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 21 persen.

"Sekarang, daya tahan kita lebih kuat. Ekonomi kuat, inflasi ditekan rendah. Bahkan, Maret kemarin, ketika AS (Amerika Serikat) menaikkan suku bunga, Indonesia tetap sehat," kata mantan Menteri Keuangan itu.

Kendati demikian, BI akan tetap mewaspadai kondisi perekonomian global yang berpotensi memengaruhi beberapa indikator perekonomian nasional. Meskipun rupiah dalam kondisi stabil, gejolak eksternal tetap menjadi sentimen yang diwaspadai ke depannya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dolar BI, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, berada pada posisi Rp13.264 per dolar AS, menguat Rp34 dibandingkan posisi kemarin, yang berada di posisi Rp13.298 per dolar negeri Paman Sam. (asp)