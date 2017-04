Menteri BUMN Tunjuk Tiga Direktur Baru ASDP

VIVA.co.id – Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menetapkan tiga direktur baru pada jajaran direksi PT ASDP Indonesia Ferry, yakni M Yusuf Hadi sebagai Direktur Komersial, Christine Hutabarat sebagai Direktur Pelayanan dan Fasilitas, dan Wing Antariksa sebagai Direktur SDM dan Umum.

Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT ASDP Indonesia Ferry Nomor SK-72/MBU/4/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi mengatakan, dengan bergabungnya tiga direksi baru diharapkan dapat memberikan kontribusi positif agar dapat lebih memajukan perseroan.

"Penetapan tiga direksi baru dan perubahan nomenklatur perusahaan merupakan keputusan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Dengan pengalaman mereka masing-masing, diharapkan dapat menjawab tantangan dan membawa inovasi baru dalam memajukan ASDP ke depannya," kata Faik Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 13 April 2017.

Faik mengungkapkan, adanya perubahan nomenklatur perusahaan kali ini sejalan dengan target perusahaan yang telah dibidik melalui road map RE - ASDP. Road map tersebut terdiri dari Re-formulation of Business Foundation (2016), Acceleration of Commercial (2017), Services to The Nation (2018), Drive to Excellent (2019) dan Performance to The Best (2020).

"Di tengah persaingan bisnis yang ketat, PT ASDP tentu membutuhkan pemimpin yang tangguh dan unggul untuk membawa perusahaan jauh lebih baik lagi di masa akan datang. Saya berharap, jajaran direksi yang telah komplet ini dapat bekerja dengan kecepatan penuh khususnya dalam mengakselerasi sisi komersial dan pelayanan," ujarnya.

PT ASDP Indonesia Ferry merupakan perusahaan feri pelat merah dengan total jumlah armada 140 unit kapal. Saat ini, ASDP mengoperasikan 35 pelabuhan melayani 202 lintasan pelayaran penyeberangan yang menghubungkan lebih dari 240 kota dengan total panjang mencapai 24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.

Adapun susunan pengurus lengkap Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama:Lalu Sudarmadi

-Anggota : Sugihardjo

-Anggota : Chumaidi Syarief R

-Anggota : Stephanus Budiono

-Anggota : Achmad Sanusi

-Anggota : Asep Iskandar

Direksi:

-Direktur Utama: Faik Fahmi

-Direktur Komersial : M Yusuf Hadi

-Direktur Pelayanan dan Fasilitas : Christine Hutabarat

-Direktur Teknik dan Operasional : La Mane

-Direktur SDM dan Umum: Wing Antariksa

-Direktur Keuangan : Djunia Satriawan