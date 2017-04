Cuma Beberapa Jam, Kereta Tambahan Lebaran Ludes Terjual

VIVA.co.id – Penjualan tiket kereta api tambahan Lebaran yang dibuka mulai pukul 00.00 WIB tadi malam langsung diserbu masyarakat. Dalam beberapa jam tiket sudah ludes.

Sampai dengan pukul 10.00 WIB, Minggu 16 April 2017, untuk pemberangkatan H-5 sampai H Lebaran (20-25 Juni 2017) dari stasiun Pasar Senen tujuan Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang sudah habis terjual.

Untuk pemberangkatan dari Stasiun Gambir menuju Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang untuk pemberangkatan H-4 sampai dengan H-1 juga sudah habis terjual.

Begitu pula pemberangkatan dari Jakarta (Pasar Senen dan Gambir) tujuan Jawa Barat (Cirebon dan Bandung) untuk pemberangkatan H-2 (23 Juni) dan H-1 (24 Juni) habis terjual.

"Sejak pukul 00.00 tadi malam kami membuka lagi pejualan tiket kereta api tambahan Lebaran. Dan animo masyarakat sangat tinggi khususnya untuk tanggal tertentu dan rute tertentu," kata Kepala Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta, Suprapto saat dihubungi VIVA.co.id, Minggu 16 April 2017.

Seperti diberitakan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka lagi penjualan KA tambahan untuk masa Lebaran 2017. Tiket KA tambahan Lebaran sudah bisa dipesan pada Minggu 16 April 2017.

Sebanyak 38 perjalanan KA tambahan Lebaran dioperasikan setiap harinya untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017.

Kapasitas yang tersedia dari 38 perjalanan ini adalah 21.860 seat per hari. Sementara untuk KA reguler yang penjualannya telah dilakukan H-90, KAI menyediakan 333 perjalanan per hari dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 200.154 seat per hari.

Jumlah total KA reguler dan tambahan selama masa angkutan Lebaran sebanyak 371 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk 222.014 seat per hari. Angka ini meningkat 2,1 persen dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu.

Berikut daftar nama KA tambahan angkutan Lebaran 2017 yang mulai dapat dipesan pada 16 April:

1. KA Argo Lawu Fak (Gambir-Solo)

2. KA Argo Dwipangga Fak (Gambir-Solo)

3. KA Taksaka Pagi Leb (Gambir-Yogyakarta)

4. KA Taksaka Malam Leb (Yogyakarta-Gambir)

5. KA Argo Sindoro Leb (Semarang tawang-Gambir)

6. KA Argo Muria Leb (Semarang tawang-Gambir)

7. KA Gajayana Leb (Gambir-Malang)

8. KA Sembrani Leb (Gambir-Surabaya Pasarturi)

9. KA Purwojaya Leb (Gambir-Cilacap)

10. KA Lodaya Leb (Bandung-Solo)

11. KA Sancaka Leb (Yogyakarta-Surabaya Gubeng)

12. KA Tawang Jaya Leb (Pasar Senen-Semarang Poncol)

13. KA Pasundan Leb (Kiaracondong-Surabaya Gubeng)

14. KA Kutojaya Ut Leb (Pasar Senen-Kutoarjo)

15. KA Kutojaya Ut Tambahan (Pasar Senen-Kutoarjo)

16. KA Kutojaya Sel Leb (Kiaracondong-Kutoarjo)

17. KA Matarmaja Leb (Pasar Senen-Malang)

18. KA Kertajaya Leb (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi)

19. KA Brantas Leb (Pasar Senen-Blitar).

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui berbagai channel eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI.

Suprapto menambahkan, untuk selanjutnya tambahan yang akan dilakukan PT KAI hanya pada penambahan gerbong kereta. “Kalau untuk kereta api tidak akan ada tambahan, kalau gerbong masih memungkinkan satu atau dua gerbong. Saat ini menunggu perbaikan di Balai Yasa,” ujarnya.

Sementara itu Kementerian Perhubungan memprediksikan terjadi kenaikan jumlah penumpang angkutan Lebaran yang menggunakan moda transportasi kereta api sebesar 7,16 persen dari sebelumnya 4,08 juta menjadi 4,37 juta penumpang pada 2017.