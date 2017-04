Investor Asia Terus Pantau Ketegangan di Semenanjung Korea

VIVA.co.id – Ekuitas Asia dan pasifik dibuka bervariasi pada pembukaan perdagangan pagi ini. Mayoritas investor masih fokus memantau konflik yang terjadi di Semenanjung korea dan data-data ekonomi China yang terbaru.

"Setelah keuntungan pasar saham tahun lalu, saham kini sedikit rentan terhadap koreksi. dan konflik Korea Utara mungkin menjadi pemicu," ungkap Kepala Ekonom Capital AMP, Shane Oliver dikutip dari CNBC, Senin, 17 April 2017.

Indeks Nikkei 225 Jepang dibuka lebih rendah dari perdagangan sebelumnya yaitu turun 0,42 persen. Sedangkan, indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,31 persen.

Sementara itu, bursa di Hong Kong, Australia dan Selandia Baru masih ditutup untuk perayaan Paska Senin waktu setempat.

Di pasar energi, minyak mentah berjangka Brent turun 0,27 persen diperdagangkan pada level US$55,74 per barel. Sedangkan, minyak mentah AS jatuh 0,32 persen menjadi US$53,01 per barel.