BISNIS

Ekonomi China Tumbuh Lebih Tinggi, Ekspor RI Berpeluang Naik

Sepanjang kuartal I 2017, ekonomi China tumbuh 6,9 persen.

Oleh : Dusep Malik, Mohammad Yudha Prasetya

Bendera China berkibar di bangunan The Great Hall of the People, China (REUTERS/Jason Lee)