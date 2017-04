Huruf E Miring di Logo Dell, Ini Maknanya

VIVA.co.id – Di industri teknologi, merek Dell, merupakan salah satu yang terkenal di dunia. Perusahaan komputer asal Amerika Serikat ini, berkantor pusat di Round Rock, Texas.

Dilansir dari famouslogos, Senin 17 April 2017, perusahaan yang didirikan oleh Michael Dell ini, kini mempekerjakan lebih dari 110 ribu orang di seluruh dunia.

Membahas mengenai logo, versi awal yang dirilis Dell, dirancang oleh konsultan merek ternama Siegel+Gale pada 1984. Huruf E miring itu menggambarkan ambisi sang pendiri yang ingin mengubah dunia.

Sementara itu, versi yang saat ini digunakan diperkenalkan pada 2010, diciptakan oleh Lippincott, lembaga merek terkenal lainnya. Jenis huruf yang digunakan adalah Museo, yang dirancang oleh desainer asal Belanda Jos Buivenga.

Fitur lain yang ada di logo ini adalah cincin biru yang mengelilingi dan melindungi nama merek tersebut. Elemen itu menghasilkan tampilan grafis yang melambangkan bola dunia. Slogan perusahaan 'The Power to Do More' diletakan di bawah logo tersebut.

Mengenai warna, biru yang dipilih oleh Dell dalam logo tersebut. Yang diartikan keanggunan, loyalitas, keandalan, kepercayaan diri, dan kecerdasan. (asp)