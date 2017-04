Perawatan Selesai, Kilang Balikpapan II Kembali Beroperasi

VIVA.co.id – PT Pertamina menyatakan berhasil melakukan perawatan menyeluruh untuk menjaga produksi, atau turn around Kilang Balikpapan II, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sesuai jadwal, turn around Kilang Balikpapan II dilaksanakan on to on berdurasi 42 hari kalender yang dimulai sejak 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2017.

Hal tersebut disampaikan oleh GM Pertamina Refinery Unit V, Yulian Dekri, dalam acara syukuran Turn Around Kilang Balikpapan II. Saat ini, Kilang Balikpapan II sudah mulai beroperasi penuh kembali.

Turn around, adalah perawatan berkala kilang secara menyeluruh yang bertujuan untuk menjaga performa produksi ke depan dan dilaksanakan secara berkala setiap tiga sampai empat tahunnya.

“Komitmen kami dalam turn around ini adalah untuk melaksanakannya sesuai target Turn Around Excellent, yaitu tidak ada accident, atau tidak ada fatality, tidak ada kebakaran dan tidak ada pencemaran lingkungan, kualitas mutu terbaik, tepat waktu, dan tepat biaya," kata Yulian dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Ditambahkannya, kegiatan turn around dilakukan dengan konsisten pada Health Safety Security Environment (HSSE) Golden Rules untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan. Turn around kilang Balikpapan II itu melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja.

"Ini sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal di Balikpapan, dan sekitarnya dan pelaksanaannya dilaksanakan selama 24 jam," tuturnya.

Sebagai informasi, Kilang Balikpapan memiliki kapasitas total sebesar 260 ribu barel per hari, terdiri dari dua unit, yaitu Kilang Balikpapan I dengan kapasitas produksi 60 ribu barel per hari dan Kilang Balikpapan II dengan kapasitas produksi 200 ribu barel per hari.

Kilang Balikpapan memproduksi berbagai jenis bahan bakar seperti Premium, Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, Avtur, Pertamina Dex dan berbagai produk lainnya. Kilang Balikpapan juga menyuplai sekitar 26 persen BBM di Indonesia dan merupakan kilang terbesar kedua di Indonesia, setelah Kilang Cilacap. (asp)