Bakrie Swasakti Utama Tawarkan 2 Kondominium di Jakarta

VIVA.co.id – PT Bakrie Swasakti Utama yang merupakan anak usaha Bakrie Group di bidang properti, kembali menawarkan produk mereka berupa dua kondominium premium, yakni The Masterpiece dan The Empyreal.

Kepala Divisi Marketing dan Promosi PT Bakrie Swasakti Utama, Hermon Simanjuntak mengatakan, The Masterpiece sendiri terdiri dari 200 unit kondominium, sedangkan The Empyreal memiliki sekitar 262 unit.

"Perbedaaan antara The Masterpiece dan The Empyreal, terdapat pada fasilitas lift. Untuk tower The Masterpiece menggunakan konsepnya private lift, sedangkan tower The Empyreal berkonsep common lift atau share lift,” kata Hermon dalam keterangan tertulisnya, Selasa 18 April 2017.

Hermon menjelaskan, kedua kondominium yang berlokasi di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan ini, memiliki fasilitas sekelas bintang lima seperti kolam renang, pusat kebugaran, wahana bermain anak, dan jalur jogging.

"Kedua kondominium itu juga terintegrasi dengan fasilitas yang ada di kawasan Rasuna Epicentrum, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, dan dikelilingi oleh kedutaan asing, sekolah, dan universitas ternama, serta jalan tembus ke berbagai lokasi lain," ujarnya.

Adapun tipe-tipe unit yang dijual dari kedua kondominium itu adalah satu kamar tidur dengan luasan 57,28 meter persegi, satu kamar tidur plus satu seluas 66,27 meter persegi dan 70,01 meter persegi.

Kemudian, ada lagi tipe dua kamar tidur dengan dimensi mulai dari 83,43 meter persegi hingga 105,35 meter persegi, dan tiga kamar tidur seluas 127,29 meter persegi hingga 176,38 meter persegi.

Hermon menambahkan, keunggulan dari proyek yang dikembangkan perusahaannya ini adalah bangunan yang sudah jadi. “Ditambah lagi kita ada promo event, voucher belanja Vivere senilai Rp20 juta untuk setiap pembelian unit selama pameran berlangsung,” kata Hermon.

Dia menjelaskan, kedua menara ini dibuat dengan kualitas material terbaik, serta pengerjaan yang artistik. Ini terlihat dari penggunaan marmer yang disertai material kaca untuk memberikan kesan luas dan mewah.

"Selain itu, nuansa kecokelatan dan material kayu membuat apartemen ini memancarkan aura kehangatan, dan membuat penghuninya merasa betah," ujarnya.

Produk lain yang ditawarkan selain itu adalah Ocea Condotel, yang dibanderol dengan harga mulai Rp1,8 miliar-Rp3 miliar. Hotel ini nantinya akan dioperasikan oleh Swiss-Belhotel International sebagai hotel bintang empat.

Ocea Condotel, yang terdiri terdiri dari 324 unit ini, menawarkan tipe studio dengan luas 31 meter persegi, tipe satu kamar dengan luas 42 meter persegi, dan tipe dua kamar dengan luas 62 meter persegi.