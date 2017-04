Ketegangan Geopolitik Kembali Dongkrak Harga Emas

VIVA.co.id – Harga emas di PT Aneka Tambang Tbk, pada perdagangan hari ini, naik Rp4.000 per gram dan menjadi Rp599 ribu per gram. Sebelumnya, di perdagangan kemarin, Selasa 18 April 2017, emas dijual pada harga Rp595 ribu per gram.

Berdasarkan data Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, Antam, Rabu 19 April 2017, harga tersebut untuk pembelian di kantor Pulogadung.



Sementara itu, untuk pembelian kembali, atau buyback hari ini, Antam menetapkan harga sebesar Rp544 ribu per gram, atau naik Rp4.000 per gram dibandingkan perdagangan Senin.



Berikut ini, harga emas berdasarkan ukuran. Emas lima gram Rp2,85 juta, 10 gram Rp5,65 juta, 25 gram Rp14 juta, dan 50 gram Rp27 juta. Kemudian, emas 100 gram dibanderol Rp56 juta, 250 gram Rp140 juta, dan emas 500 gram Rp279,8 juta.

Sedangkan untuk produk Batik all series ukuran 10 gram dan 20 gram dipatok masing-masing Rp6,1 juta dan Rp11,8 juta. Selanjutnya, untuk produk edisi Idul Fitri, ukuran dua dan lima gram dibanderol Rp1,23 juta dan Rp2,92 juta.

Untuk transaksi pembelian emas langsung di kantor Antam Pulogadung, setiap harinya dibatasi 150 antrean. Untuk hari ini, hanya ukuran emas tiga, empat, dan lima gram yang tersedia.

Emas internasional

Sementara itu, harga emas naik pada perdagangan Selasa atau Rabu WIB setelah sempat tergelincir kemarin,

Penguatan emas akibat dolar Amerika Serikat yang melemah karena masih berlanjutnya ketegangan di Korea Utara.

Dilansir dari CNBC, Rabu 19 APril 2017, harga emas naik 0,43 persen menjadi US$1.289,76 per ons, tertinggi sejak 9 November. Harva emas berjangka AS naik US$2,20 dan ditutup menjadi US$1.294,10.