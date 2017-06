Konsumsi BBM Diproyeksi Naik 9,7 Persen Selama Lebaran

VIVA.co.id – PT Pertamina memperkirakan sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) akan mengalami kenaikan konsumsi selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Pertamina, Syahrial Mukhtar, mengatakan, tahun ini kenaikan konsumsi bensin jenis Premium dan Pertamax series diproyeksi naik 9,7 persen dibandingkan hari-hari normal.

Sementara itu, untuk konsumsi BBM keseluruhan jenis Solar, Bio Solar, dan Pertamina Dex akan turun 8,2 persen. Selanjutnya, Pertamina Dex dan Dexlit secara umum naik 10 persen.

“Penurunan prediksi 2017 lebih rendah dari 2016, karena pada Lebaran 2016 terjadi kondisi awal peralihan konsumsi dari produk PSO ke Pertamax series, sehingga kenaikan sangat signifikan,” ujar Syahrial dalam keterangannya, Rabu, 21 Juni 2017.

Sementara itu, kenaikan konsumsi BBM juga diproyeksi terjadi pada jenis Pertalite sebesar 15 persen menjadi 45.135 kiloliter (KL) per hari dari kondisi normal sebesar 39.248 KL per hari. Lalu, avtur naik 6 persen dari 14.079 KL per hari menjadi 14.992 KL per hari.

Syahrial mengungkapkan, meski konsumsi diproyeksi naik, perseroan memastikan keamanan dan distribusi BBM maupun LPG selama arus mudik 2017 di berbagai daerah tetap dapat terpenuhi.

Selain itu, stok BBM pun, lanjut Syahrial, bisa dipastikan sangat cukup. Hingga 16 Juni 2017 stok premium mencapai 1.228.645 kiloliter dan diperkirakan cukup hingga 22 hari dengan perkiraan konsumsi per harinya sebanyak 56.381 kiloliter.

Kemudian, untuk stok Solar/Bio mencapai 1.676.237 kiloliter dan diperkirakan cukup hingga 26 hari ke depan dengan konsumsi rata-rata per hari sebesar 65.503 kiloliter.

"Artinya stok akan dijaga pada level aman di mana rata-rata di atas 22 hari untuk BBM dan di atas 15 hari untuk LPG," tuturnya.